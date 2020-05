Arcuri: la app a giugno. In altri paesi è già flop (Di mercoledì 6 maggio 2020) La app «Immuni» che doveva rilevare i contatti a rischio durante la fase 2 sarà disponibile a fine maggio. Anzi, «a cavallo della fine del mese», come ha detto il commissario per l’emergenza covid-19 Domenico Arcuri durante l’audizione alla Commissione trasporti della Camera. La app, che sembrava dover giocare un ruolo decisivo dopo il lockdown, non sembra più una priorità. Secondo i calcoli degli esperti, il sistema funzionerà se vi parteciperà volontariamente circa il 60% della popolazione. Per invogliare all’adesione … Continua L'articolo Arcuri: la app a giugno. In altri paesi è già flop proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Coronavirus - oltre 214.000 casi totali. Parietti : “Ho avuto il coronavirus”. Arcuri : “App serve solo se facciamo tamponi tempestivi” – DIRETTA

