Amici Speciali: Enrico Nigiotti spiega perché ha rifiutato di partecipare (Di giovedì 7 maggio 2020) Sono in molti gli “Amici Speciali” che hanno rifiutato di partecipare al nuovo reality show di Maria De Filippi ed alla lista si aggiunge anche il cantante Enrico Nigiotti, che dopo aver partecipato ad Amici lo abbiamo visto anche ad X Factor ed al Festival di Sanremo. Fortemente voluto da Maria, Enrico ha però declinato l’invito a causa di un lutto che l’ha molto toccato. “Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali. Ho un bellissimo rapporto con Maria ma sono stato io a non voler partecipare. Ho perso una persona molto importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv, non ho la testa adesso. Tutto qui”. Un altro brutto lutto, quindi, dopo quello del nonno che l’ha portato a scrivere Nonno Hollywood, brano portato successivamente in gara al Festival di Sanremo. Enrico Nigiotti si aggiunge ... Leggi su bitchyf Grave lutto per Enrico Nigiotti : il cantante rifiuta Amici Speciali

