Xenoblade Chronicles: Definitive Edition si mostra in nuovo trailer (Di martedì 5 maggio 2020) Monolith ha da poco pubblicato un nuovo trailer dedicato a Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, il video in questione si concentra sui personaggi che accompagneranno il giocatore.Oltre al protagonista Shulk, il trailer mostra in azione i suoi due migliori amici Reyn e Fiora. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è l'edizione riveduta e corretta del JRPG Xenoblade Chronicles, vanterà un comparto tecnico all'avanguardia, colonna sonora rimasterizzata ed il già citato nuovo epilogo, che potrebbe magari spianare la strada ad un futuro nuovo capitolo della serie. Inoltre il gioco conterrà un epilogo alternativo chiamato "Un Futuro Comune.""Un epico gioco di ruolo fa il suo ritorno con Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per Nintendo Switch. Parti all'avventura in un mondo devastato da una terribile invasione e scopri un viaggio che ti porterà ... Leggi su eurogamer Xenoblade Chronicles Definitive Edition conterrà un epilogo accessibile da subito

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition non avrà le funzionalità esclusive della versione per Nintendo 3DS

