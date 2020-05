Star Wars, Rian Johnson è entusiasta della scelta di Taika Waititi come regista: “non ho idea di che tipo di film uscirà” (Di martedì 5 maggio 2020) Durante il cosiddetto Star Wars Day, il 4 maggio, Disney e Lucasfilm hanno annunciato che Taika Waititi dirigerà un nuovo film della saga di Guerre Stellari. Questo fortunatissimo universo cinematografico sarà ampliato con nuovi capitoli che arriveranno nelle sale cinematografiche tra il 2022 e il 2026, ma non sappiamo quando il progetto di Waititi uscirà. Rian Johnson, il regista di un altro capitolo, ha deciso di commentare la notizia. Il commento di Rian Johnson Star Wars: The Last Jedi è stato accolto positivamente dalla critica e dagli spettatori. Il suo regista, Johnson, avrebbe dovuto scrivere Star Wars: Episodio IX, ma già nel 2017 annunciò di non essere più coinvolto nel progetto. Disney gli ha però richiesto di ideare una nuova saga ambientata nell'Universo della serie e di dirigere il secondo film. ... Leggi su optimagazine Taika Waititi dirigerà il prossimo film di Star Wars

