Rainbow Six: Siege e The Evil Within 2 entrano a far parte del servizio PlayStation Now (Di martedì 5 maggio 2020) Nella giornata di oggi, Sony ha annunciato i nuovi giochi che entreranno a far parte del catalogo PlayStation Now, il servizio game streaming di PlayStation, nel mese di maggio.I titoli introdotti sono tre e sebbene abbiano parecchi anni sul groppone, sono tutti e tre dei software molto interessanti: si tratta di The Evil Within 2, Get Even e Rainbow Six Siege.The Evil Within 2 è il sequel del survival horror di Shinji Mikami e Bethesda. In questo capitolo, il detective Castellanos dovrà tornare nel mondo STEM per fare i conti con nuovi e pericolosi psicopatici e un terrificante set di incubi inarrestabili. Un dettaglio che lo differenzia dal prequel è una struttura semi-open world, per concedere al giocatore ambia liberà di esplorazione e alcune interessanti quest secondarie.Leggi altro... Leggi su eurogamer Rainbow Six Siege tra i giochi in arrivo su PlayStation Now a maggio?

AL VIA IL “TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PG NATIONALS”

Rainbow Six Siege PG Nationals 2020 ai nastri di partenza (Di martedì 5 maggio 2020) Nella giornata di oggi, Sony ha annunciato i nuovi giochi che entreranno a fardel catalogoNow, ilgame streaming di, nel mese di maggio.I titoli introdotti sono tre e sebbene abbiano parecchi anni sul groppone, sono tutti e tre dei software molto interessanti: si tratta di The2, Get Even eSix.The2 è il sequel del survival horror di Shinji Mikami e Bethesda. In questo capitolo, il detective Castellanos dovrà tornare nel mondo STEM per fare i conti con nuovi e pericolosi psicopatici e un terrificante set di incubi inarrestabili. Un dettaglio che lo differenzia dal prequel è una struttura semi-open world, per concedere al giocatore ambia liberà di esplorazione e alcune interessanti quest secondarie.Leggi altro...

Eurogamer_it : #RainbowSixSiege e #TheEvilWithin2 entrano a far parte del servizio #PlayStationNow. - bigdarktiger : ADDIO PAD! GIOCO SOLO CON MOUSE E TASTIERA!!! Rainbow Six Siege - GamingTalker : PlayStation Now, Rainbow Six Siege e The Evil Within 2 tra i giochi in arrivo a maggio 2020 secondo un leak… - FM_Pagano : PlayStation Now: un leak svela i giochi di maggio, c'è anche Rainbow Six Siege - zazoomblog : Rainbow Six Siege tra i giochi in arrivo su PlayStation Now a maggio? - #Rainbow #Siege #giochi #arrivo -