"Noi non lo avremmo mai fatto”. Tensioni sulla Cina: dal Pd un ultimatum a Di Maio? Ora cambierà tutto (Di martedì 5 maggio 2020) La Cina sta mettendo zizzania anche all'interno del governo. A pronunciare parole al vetriolo è una delle figure più autorevoli del governo, Vincenzo Amendola. “Se al governo fossimo stati noi, il Memorandum con la Cina non lo avremmo mai firmato”, ha riferito il ministro per gli Affari europei durante un seminario organizzato dal Centro Studi Americani. Amendola, impegnato in un dialogo con gli ex ministri Giovanni Tria e Giulio Tremonti, ripreso da Formiche.net - ha lanciato una frecciatina al Conte 1, reo di aver siglato l'intesa con Pechino. In particolare, destinatario del suo messaggio è il ministro degli esteri Luigi Di Maio con il quale comunque Amendola nutre buoni rapporti. In ogni caso l'affermazione del dem inciderà notevolmente su quelli che saranno le relazioni con la Cina, oggi nel mirino ... Leggi su liberoquotidiano La Corte tedesca bacchetta Berlino sula Bce - Meloni : “Noi non siamo servi dei tedeschi”

Pomezia - la testimonianza. «In 8 nella mia casa colpiti dal Coronavirus. Mia mamma è morta lontano da noi - ma non riesco nemmeno a piangere»

Tortu : «Noi atleti siamo visti come eroi immortali - non è così. Giusto riportare il calcio in campo» (Di martedì 5 maggio 2020) Lasta mettendo zizzania anche all'interno del governo. A pronunciare parole al vetriolo è una delle figure più autorevoli del governo, Vincenzo Amendola. “Se al governo fossimo stati noi, il Memorandum con lanon lomai firmato”, ha riferito il ministro per gli Affari europei durante un seminario organizzato dal Centro Studi Americani. Amendola, impegnato in un dialogo con gli ex ministri Giovanni Tria e Giulio Tremonti, ripreso da Formiche.net - ha lanciato una frecciatina al Conte 1, reo di aver siglato l'intesa con Pechino. In particolare, destinatario del suo messaggio è il ministro degli esteri Luigi Dicon il quale comunque Amendola nutre buoni rapporti. In ogni caso l'affermazione del dem inciderà notevolmente su quelli che saranno le relazioni con la, oggi nel mirino ...

BenjieFede : Le sorprese per voi non sono affatto finite! Avrete la possibilità di partecipare, assieme a noi, ad un evento on… - GiovanniToti : 'Che maiale sdegnoso il pappone grasso'. Così vengo definito sotto il post di Ferruccio Sansa, presunto candidato… - ChiVieneACena3 : 1.736.0000 GRAZIE! Anche ieri siete stati in tanti con noi. Finché non verranno rispettati i diritti dei più deboli… - Roberta00__ : RT @BenjieFede: Le sorprese per voi non sono affatto finite! Avrete la possibilità di partecipare, assieme a noi, ad un evento online per… - morgana2049 : essere/dare quello che conta di noi stessi. Conciliandomi in un pensiero di unione mi immergo in esso, futuri possi… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi non Nuova Zelanda batte il virus. La premier: «Le frontiere resteranno chiuse per molto tempo»

«Noi non avremo confini aperti per il resto del mondo per molto tempo a venire». Lo ha detto oggi la premier Jacinda Ardern dopo la sua partecipazione ad una parte del consiglio dei ministri australia ...

Me contro Te, il nuovo fantalibro e la pandemia: "Spieghiamo ai bambini cos'è il Coronavirus"

Da Partinico si sono trasferiti a Milano dove, anche in questo periodo di quarantena, non hanno smesso di lavorare, rimanendo in contatto con i loro fan. Loro sono i Me contro Te ossia Sofia Scalia (S ...

«Noi non avremo confini aperti per il resto del mondo per molto tempo a venire». Lo ha detto oggi la premier Jacinda Ardern dopo la sua partecipazione ad una parte del consiglio dei ministri australia ...Da Partinico si sono trasferiti a Milano dove, anche in questo periodo di quarantena, non hanno smesso di lavorare, rimanendo in contatto con i loro fan. Loro sono i Me contro Te ossia Sofia Scalia (S ...