Irene Pivetti | sequestrate altre 250mila mascherine Nuova confisca della Gdf

(Di martedì 5 maggio 2020)250 milariconducibili alla Only Italia Logistic, società rappresentata dall’ex esponenteLega.

Ultime Notizie dalla rete : Irene Pivetti

Nuovi aggiornamenti sul presunto traffico di mascherine che vede coinvolta Irene Pivetti. Come riportano i colleghi de La Gazzetta di Reggio, oggi la Guardia di Finanza di Savona ha sequestrato in Lom ...Duecentocinquantamila mascherine tra chirurgiche e ffp2 sono state sequestrata nelle ultime ore dalla Guardia di Finanza di Savona riconducibili alla società 'Only Italia Logistic' di cui è amministra ...