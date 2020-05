davidealgebris : Qualcuno faccia i complimenti a Bibitaro per avere firmato unici in Europa la Via della Seta, meglio chiamata la vi… - DaisyMarchi : RT @CaioGCM: Corte Costituzionale tedesca può fare crollare #UE con l'attesa sentenza sul #QE della #BCE. Tecnicalità incomprensibili al 95… - Zancolupenterzo : @wolfm01 @Vijk1962 @Forchielli Primi casi del virus ad ottobre novembre, in Europa a dicembre. Abbiamo gestito bene… - minomazz : Washington raddoppia sulle improbabili accuse di aver creato il virus in laboratorio. Pechino raddoppia nella sua g… - ChiccaBis : RT @CaioGCM: Corte Costituzionale tedesca può fare crollare #UE con l'attesa sentenza sul #QE della #BCE. Tecnicalità incomprensibili al 95… -

Ultime Notizie dalla rete : virus Europa Il virus e l'Europa, ventre molle dell'occidente Il Foglio Il 'Live aid' europeo contro Covid-19: con Pechino, senza Usa e Russia

C’è Pechino, ma non ci sono Washington e Mosca. C’è la Fondazione Bill Gates. Ci sono gli Stati europei, ma anche l’Australia, l’Arabia Saudita, gli Emirati, la Corea del sud, il Messico, l’Oman, il K ...

“Ei fu! Siccome… é mobile…” La peste del 1630 di Milano somiglia al coronavirus

A lui e al virus, per scaramanzia, dedico questi versi che ricordano la sua dipartita proprio il giorno in cui terminano per noi i domiciliari. BRESSO – Parafrasando l’inizio della poesia e della pest ...

C’è Pechino, ma non ci sono Washington e Mosca. C’è la Fondazione Bill Gates. Ci sono gli Stati europei, ma anche l’Australia, l’Arabia Saudita, gli Emirati, la Corea del sud, il Messico, l’Oman, il K ...A lui e al virus, per scaramanzia, dedico questi versi che ricordano la sua dipartita proprio il giorno in cui terminano per noi i domiciliari. BRESSO – Parafrasando l’inizio della poesia e della pest ...