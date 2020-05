Il campo minato del “decreto maggio” (ex aprile) (Di martedì 5 maggio 2020) Dovrebbe arrivare oggi il nuovo adattamento del Temporary Frame europeo sugli aiuti di Stato che sbloccherà una delle parti centrali del “decreto maggio” (ex aprile), quella dei prestiti a fondo perduto e la ricapitalizzazione delle imprese. Entro metà settimana, poi, il consiglio dei ministri dovrebbe approvare il nuovo provvedimento anti-Covid da 55 miliardi di euro. Almeno questi sono i piani illustrati in audizione in commissione Finanze della Camera dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Maggioranza permettendo, ovviamente. Perché proprio le tensioni interne ai “soci” di governo hanno fatto slittare di rinvio in rinvio il decreto atteso da quasi un mese, che dovrà ora innescare la “fase due” dell’economia italiana. Forse l’ultima manovra monstre che l’Italia potrà permettersi a ... Leggi su linkiesta Raimondo Todaro matrimonio come un campo minato : “Solo lui può farlo” (Di martedì 5 maggio 2020) Dovrebbe arrivare oggi il nuovo adattamento del Temporary Frame europeo sugli aiuti di Stato che sbloccherà una delle parti centrali del “decreto maggio” (ex), quella dei prestiti a fondo perduto e la ricapitalizzazione delle imprese. Entro metà settimana, poi, il consiglio dei ministri dovrebbe approvare il nuovo provvedimento anti-Covid da 55 miliardi di euro. Almeno questi sono i piani illustrati in audizione in commissione Finanze della Camera dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Maggioranza permettendo, ovviamente. Perché proprio le tensioni interne ai “soci” di governo hanno fatto slittare di rinvio in rinvio il decreto atteso da quasi un mese, che dovrà ora innescare la “fase due” dell’economia italiana. Forse l’ultima manovra monstre che l’Italia potrà permettersi a ...

malemavi : @VincenzoVitale_ O anche prendere quelle belle e lunghe liste dei fruitori del reddito di cittadinanza. Almeno hann… - d0minius : Il campo minato del “decreto maggio” (ex aprile) - anomomisimalya : @LelaDipi @Miss_FrancyM @marzia75 @ilBarby C’era pure la canzoncina “Georgie che corre in un campo minato, dove le… - attilio123 : @lucarallo È un discorso complicato, in teoria se per la religione la verità è quella, non dovrebbe aggiornarsi pe… - tuttacolpade : comunque gente fuori che a forza di tossire sputa anche l'anima, io non so: mi sento in un campo minato! -

Usciti dal campo minato in cui si muovevano a fatica a Londra, pressati (e stressati) dalla continua attenzione dei tabloid, Harry e Meghan, dalla California, nuovo buen retiro familiare e protettivo, ...

In spiaggia sì, ma come in un campo minato: le vacanze degli italiani saranno "osservate" da steward che ne terranno sottocontrollo ogni centimetro per evitare gli assembramenti, gli alberghi ed i ...

