Gli esigui accantonamenti delle banche Ue sono un rischio? (Di martedì 5 maggio 2020) Le banche statunitensi, per ora, battono in quanto a prudenza le concorrenti europee. Nelle ultime settimane la tempesta economico-finanziaria legata alla crisi del coronavirus ha spinto tutti gli istituti di prima fascia del pianeta a accantonare riserve strategiche per prevenire fasi di dura emergenza. Tuttavia, in questa occasione il realismo delle majors statunitensi, tradizionalmente spericolate, è stato superiore a quello delle controparti di oltre Atlantico. Negli Stati Uniti, del resto, complice un modello economico rivelatosi ben presto difficile da sostenere, sotto gli occhi di tutti si stanno palesando le problematiche legate alla crisi del coronavirus: in poche settimane il numero di disoccupati ha toccato quota 22 milioni, il crollo del Pil nel primo trimestre è stato vicino al 5%, il secondo trimestre è ... Leggi su it.insideover (Di martedì 5 maggio 2020) Lestatunitensi, per ora, battono in quanto a prudenza le concorrenti europee. Nelle ultime settimane la tempesta economico-finanziaria legata alla crisi del coronavirus ha spinto tutti gli istituti di prima fascia del pianeta a accantonare riserve strategiche per prevenire fasi di dura emergenza. Tuttavia, in questa occasione il realismomajors statunitensi, tradizionalmente spericolate, è stato superiore a quellocontroparti di oltre Atlantico. Negli Stati Uniti, del resto, complice un modello economico rivelatosi ben presto difficile da sostenere, sotto gli occhi di tutti si stanno palesando le problematiche legate alla crisi del coronavirus: in poche settimane il numero di disoccupati ha toccato quota 22 milioni, il crollo del Pil nel primo trimestre è stato vicino al 5%, il secondo trimestre è ...

alberiecose : RT @GraficamenteLe: @lanfraz @giulianol @aliberti_p letti e non solo snocciolati. Quando faremo il paragone su base annua saranno ancora pi… - GraficamenteLe : @lanfraz @giulianol @aliberti_p letti e non solo snocciolati. Quando faremo il paragone su base annua saranno ancor… - CCKKI : @lucma66 I negazionisti sono ridicoli. Più che altro chiediamoci se, con i nuovi contagi, siamo pronti alla #Fase2… - DeriuRegina : @gattaocchiali @dadagioia @scastaldi9 @bmarczewska @Papryka5 @gherbitz @sono_selvatica Tutti gli anni dal sette di… - nobody_someday : Di fatto non c'è nessuna fase 2. In Sardegna ad esempio. I movimenti privati sarebbero già possibili visti gli esigui casi/abitanti. -

Ultime Notizie dalla rete : Gli esigui Pensioni, il piatto piange sempre più: i pensionati polesani prendono meno La voce di Rovigo Bari, le piscine restano senz’acqua nella fase 2: «Troppi costi»

BARI - Calma piatta. La fase 2 del nuoto barese non vira verso alcun cambiamento. Nessun atleta si è tuffato ieri nella provincia di Bari come nel resto della regione. E non si tufferà chissà ancora p ...

Viaggiare in Australia: com’è la situazione attuale nel paese

Attualmente Australia e Nuova Zelanda hanno chiuso le frontiere chiuse per contenere la pandemia. I primi ministri dei due paesi, Scott Morrison e Jacinda Ardern, hanno imposto il divieto di ingresso ...

BARI - Calma piatta. La fase 2 del nuoto barese non vira verso alcun cambiamento. Nessun atleta si è tuffato ieri nella provincia di Bari come nel resto della regione. E non si tufferà chissà ancora p ...Attualmente Australia e Nuova Zelanda hanno chiuso le frontiere chiuse per contenere la pandemia. I primi ministri dei due paesi, Scott Morrison e Jacinda Ardern, hanno imposto il divieto di ingresso ...