Emergenza Coronavirus, ieri nel Lazio 47.908 persone hanno scelto il treno per spostarsi (Di martedì 5 maggio 2020) Sono state 47.908 le persone che ieri nel Lazio hanno scelto il treno per i loro spostamenti. Si tratta del 15,3% degli abituali passeggeri in regione. Per rispondere alla rimodulata richiesta di mobilità Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha messo a disposizione il 57% dell’offerta pre Emergenza. Sono state rispettate le distanze di sicurezza e all’interno dei vagoni si è registrata un’occupazione del 23% dei posti disponibili (ampiamente inferiore rispetto al 50% richiesto dal DPCM). È in corso l’allestimento su tutta la flotta di Trenitalia di marker sui sedili da non occupare, segnaletica sulle porte per la salita e la discesa dei viaggiatori e le indicazioni a terra per indicare ai passeggeri l’uscita più vicina e la distanza da tenere con gli altri passeggeri. Sono state, inoltre, potenziate le attività ... Leggi su ilcorrieredellacitta Le attività della Protezione civile nel Lazio durante l'emergenza coronavirus

Coronavirus - lo spettacolo dal vivo è l'emergenza dopo l'emergenza

Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) – Oggi è la Giornata mondiale dell'igiene delle mani, ancora più importante vista l'emergenza Covid-19. Il messaggio dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è ...

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Con il lockdown per l'emergenza coronavirus e la chiusura del canale di vendita Ho.re.ca per il comparto del vino "il momento è difficile, ma noi pensiamo di ridurre le perdite ...

