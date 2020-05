Cyberpunk 2077: CD Projekt RED svelerà nuovi dettagli in un evento programmato per giugno (Di martedì 5 maggio 2020) Nella giornata di oggi, CD Projekt RED, sviluppatore di Cyberpunk 2077, ha rivelato quello che sembra essere un evento imminente dedicato al tanto atteso gioco di ruolo. L'evento si intitola "Night City Wire" e si svolgerà l'11 giugno. dettagli specifici al momento non sono ancora stati forniti, ma il responsabile della community Marcin Momot ha affermato che "verranno mostrate cose". "Cosa" sarà mostrato rimane ancora un mistero, ma è certamente passato un po' di tempo da quando abbiamo visto un nuovo gameplay.Rimanendo sempre in tema, lo studio di sviluppo ha rivelato inoltre una delle società che saranno presenti all'interno del gioco. Questa volta il focus è su Militech, uno dei maggiori produttori di armi e veicoli militari al mondo di Night City. Secondo la descrizione, la società ha lavorato a stretto contatto con agenzie militari e di ... Leggi su eurogamer Cyberpunk 2077 ci presenta la fazione Militech con un nuovo teaser trailer

Cyberpunk 2077 ha ricevuto la classificazione PEGI 18. Il gioco maturo è assicurato

