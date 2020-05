Centro storico, i dehors tornano a far discutere: notificate istanze di sequestro (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – tornano a far discutere i dehors di alcuni locali del Centro storico del capoluogo sannita. Questa mattina i Carabinieri hanno notificato ad alcuni esercenti l’istanza del provvedimento di sequestro emessa dalla Magistratura. Non sono mancati momenti di rabbia e incredulità tra i proprietari, alcuni dei quali – come si evince dalle foto – hanno accompagnato gli uomini delle Forze dell’Ordine nei propri locali. L'articolo Centro storico, i dehors tornano a far discutere: notificate istanze di sequestro proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Napoli - violenta rissa tra immigrati nel centro storico. E altri giocano a pallone fregandosene dei divieti

Firenze. Centro storico : proroga di tre anni al blocco di nuove aperture alimentari e di somministrazione

Sant’Agata dei Goti - in arrivo novità per le attività del centro storico (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –a fardi alcuni locali deldel capoluogo sannita. Questa mattina i Carabinieri hanno notificato ad alcuni esercenti l’istanza del provvedimento diemessa dalla Magistratura. Non sono mancati momenti di rabbia e incredulità tra i proprietari, alcuni dei quali – come si evince dalle foto – hanno accompagnato gli uomini delle Forze dell’Ordine nei propri locali. L'articolo, ia fardiproviene da Anteprima24.it.

emergenzavvf : ?? #Marino (RM) #4maggio 19:56, soccorse due donne e una bambina per il crollo parziale di un edificio nel centro s… - LatinaBiz : Mercato Da mercoledì 6 maggio ritornano a Cisterna i mercati settimanaliad eccezione di quello ortofrutticolo - al… - Tommaso02831710 : RT @AntonioCarrabi1: Celebre Ristorante pisano, in pieno Centro Storico ?? - MggggpPoggi : RT @MggggpPoggi: Un vero passo falso l'equiparazione dell'#ebrea #lilianapicciotto, storico del centro di documentazione ebraica-#cdec di M… - NTR24 : Benevento, nuovi sequestri di gazebo e dehors in centro storico -

Ultime Notizie dalla rete : Centro storico Angelo Pestarino, nuovo impegno sul centro storico genovese Telenord La protesta dei commercianti a Lucca: “Il governo ci ha lasciati soli in balìa della crisi”

Inizia puntuale, con il via alla fase 2, la protesta dei commercianti del centro storico di Lucca, che chiedono che siano messi a disposizione finanziamenti a fondo perduto per il settore e, quando sa ...

La serie A studia la ripartenza: le big in campo a Palermo e Bari?

Se prima era solo un’ipotesi, adesso è decisamente una possibilità. Terminare il campionato di serie A al Centro-Sud è una soluzione presa al vaglio dalla Lega e dagli organi competenti per provare a ...

Inizia puntuale, con il via alla fase 2, la protesta dei commercianti del centro storico di Lucca, che chiedono che siano messi a disposizione finanziamenti a fondo perduto per il settore e, quando sa ...Se prima era solo un’ipotesi, adesso è decisamente una possibilità. Terminare il campionato di serie A al Centro-Sud è una soluzione presa al vaglio dalla Lega e dagli organi competenti per provare a ...