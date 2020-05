UEFA, Ceferin: «Il calcio può dare energia positiva» (Di lunedì 4 maggio 2020) Il presidente dell’UEFA Ceferin ha commentato l’eventuale ripartenza del calcio internazionale nonostante il Coronavirus Il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin ha parlato della possibile ripresa della stagione 2019/20: «Sconfiggeremo il Coronavirus, ma nell’attesa il calcio può dare energia positiva. Il virus ci ha fatto capire la vulnerabilità del nostro mondo, finché non tornerà il calcio la gente non avrà la percezione di un ritorno alla normalità». «Ci sarà un cambiamento temporaneo, il calcio è sopravvissuto a epidemie e guerre, tornerà a essere lo sport che conosciamo. Quando le autorità daranno il via, i calciatori torneranno in campo il prima possibile, ovviamente dopo aver svolto tutti i test e senza pubblico». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 UEFA - Ceferin : «Non ho paura per il futuro del calcio»

