Sit in di negozianti a Palazzo Chigi | “Siamo in ginocchio”

(Di lunedì 4 maggio 2020) Una trentina di manifestanti - titolari di negozi, parrucchieri, ristoratori - si sono dati appuntamento questo pomeriggio a piazza Colonna, davanti a, per chiedere al governo misure più efficaci per fronteggiare la crisi economica dovuta alla chiusura delle attività commerciali per l'emergenza coronavirus. "Aiuto. I negozi muoiono. State facendo morire il commercio. Per i nostri figli e nipoti", è la scritta sull'unico cartello decorato con fascette tricolore. Lo tiene in mano un parrucchiere: "C'è una crisi enorme - dice - e loro non danno una mano, solo parole. Qui ci sono categorie che stanno soffrendo e loro dicono che dobbiamo aspettare ma siamo in ginocchio, abbiamo i giorni contati, non c'è più tempo, siamo in ginocchio".Raccontano di essersi auto-organizzati convocando il sit in su facebook ma il dispiegamento di polizia ...