Roma | asse caldissimo con il Chelsea per un giocatore del Sassuolo

NapoliInsider : Fiorentina, asse di mercato con la Roma: Kluivert verso Firenze? - sportli26181512 : Fiorentina, asse di mercato con la Roma: Kluivert verso Firenze?: Fiorentina e Roma sembrano prossime a trattare in… - Chygrysky : RT @GoalItalia: Roma stregata da Boga ?? Nasce un'asse col Chelsea ?? [@NizaarKinsella] - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: asse con il Chelsea per Boga #AsRoma - NizaarKinsella : RT @GoalItalia: Roma stregata da Boga ?? Nasce un'asse col Chelsea ?? [@NizaarKinsella] -

Ultime Notizie dalla rete : Roma asse

In questi giorni si sta sviluppando un asse caldissimo tra Roma e Chelsea. Oltre allo spagnolo Pedro Rodriguez, i giallorossi mettono nel mirino anche il calciatore ivoriano del Sassuolo Jeremie Boga ...Sport - Commenta per primo Fiorentina e Roma sembrano prossime a trattare in estate il futuro di diversi giocatori. Come riporta La Nazione , le due società stanno provando ad intavolare una maxi trat ...