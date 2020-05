Riverdale: Lili Reinhart, Camila e Madelaine approdano ne I Simpson (Di martedì 5 maggio 2020) Riverdale: Betty, Veronica e Cheryl ne I Simpson. Le attrici Lili Reinhart, Camila Mendes e Madelaine Petsch guest star nel cartone animato Bella notizia per i fan di Riverdale, che seguono I Simpson. Tre attrici femminili finiscono per diventare guest star nel noto cartone animato americano. Già qualche tempo fa, la sitcom animata aveva ‘preso … L'articolo Riverdale: Lili Reinhart, Camila e Madelaine approdano ne I Simpson proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Riverdale - Cole Sprouse nel mirino : Lili Reinhart dice basta

Riverdale - Cole Sprouse e Kaia Gerber : ora parla Lili Reinhart

JB1DLD : #sprousehart secondo voi Cole e Lili sono ancora fidanzati? #colesprouse #LiliReinhart #Riverdale #bughead… - Bella47707753 : RT @MoonySerpents: Appena domani/stanotte leggo insulti a Betty e Lili per una cazzo di puntata, do fuoco a tutto. E non vi azzardate ad in… - goldenreinhart : a lili la van a terminar sacando de riverdale por taylor jskjs shoro -

Lili Reinhart ha difeso Cole Sprouse, dopo che era stato attaccato con un fastidioso hashtag su Twitter

"Twitter è un posto così vile. È facile parlare nascosti dietro al vostro telefono, vero? Questo è il motivo per cui le persone scelgono di tenere le relazioni private - ha iniziato, lasciandoci dedur ...

