Pomezia e Ardea: prosegue la consegna di generi alimentari da parte di CasaPound (Di lunedì 4 maggio 2020) <<Anche questa mattina i militanti di CasaPound Italia Pomezia Ardea hanno consegnato i generi alimentari alle famiglie bisognose presso il domicilio di residenza nei comuni di Ardea e Pomezia, rispettando tutte le norme di sicurezza. Continueremo nei prossimi giorni a raccogliere alimenti presso la nostra sede, su appuntamento. Se anche tu stai vivendo un periodo di disagio economico non esitare a contattarci per essere inserito nella nostra lista di assistenza alimentare>>. Lo comunica in una nota CasaPound Ardea e Pomezia. Pomezia e Ardea: prosegue la consegna di generi alimentari da parte di CasaPound su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta La corsa sul Cotral costa cara a due persone di Pomezia : cercavano di raggiungere Ardea senza un valido motivo

Pomezia e Ardea : CasaPound consegna pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà

Coronavirus - stop pagamento strisce blu a Pomezia Ardea Anzio e Nettuno (Di lunedì 4 maggio 2020) < >. Lo comunica in una notaladidadisu Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Pomezia e Ardea: prosegue la consegna di generi alimentari da parte di CasaPound - canaledieci : Maxi operazione della Guardia di Finanza di #Roma nell’ambito del piano per contrastare i comportamenti fraudolenti… - villa_rugantino : #villarugantino consegna Anzio Nettuno Aprilia Ardea Torvaianica Pomezia Menù completo di pesce fresco locale 20€ t… - canaledieci : La proroga di chiusura degli arenili è stata disposta per la mancanza di risorse economiche e di personale per effe… - zazoomblog : La corsa sul Cotral costa cara a due persone di Pomezia: cercavano di raggiungere Ardea senza un valido motivo -… -