PIEMONTE | BOLLETTINO CORONAVIRUS 4 MAGGIO Dati | +22 morti | 15562 casi attuali

QSanit : #Covid. Il bollettino: continua il calo dei nuovi casi, quasi tutti concentrati in Lombardia, Piemonte ed Emilia Ro… - BasicLifeSupp : Covid. Il bollettino: continua il calo dei nuovi casi, quasi tutti concentrati in Lombardia, Piemonte ed Emilia Rom… - astigov : Coronavirus in Piemonte: bollettino contagi del 4 maggio, ore 17:00 - 6SorAlex9 : A parte la Lombardia, il Piemonte e l'Emilia Romagna il resto d'Italia si avvia verso lo zero nei contagi da… - paolomonteu : RT @ArpaPiemonte: Il bollettino #ozono emesso oggi -

PIEMONTE BOLLETTINO Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : PIEMONTE BOLLETTINO