Parto record | quanti cuccioli nascono dalla coniglia

Leggi su iltempo

(Di martedì 5 maggio 2020) Il coniglio femmina inizia a essere feconda in giovane età, si riproduce per otto mesi all'anno (non si accoppiano soltanto in inverno), e ha gravidanze brevi, di circa 30 giorni. Ildura in media 40 minuti e possono nascere fino a 14 coniglietti.