Naike Rivelli Instagram sfrenata, solo un piatto di spaghetti a coprire: «Mi è venuto appetito…» (Di lunedì 4 maggio 2020) Succede un po’ di tutto ai tempi del Coronavirus, anche che Naike Rivelli, popolare attrice, figlia di Ornella Muti, prenda in giro l’avvio della fase 2 e la graduale riapertura dei ristoranti. Qualche minuto fa sul suo profilo la 45enne ha pubblicato un mini video in cui per qualche istante si vede lei seduta sul tavolo della cucina soltanto in perizoma con un piatto di spaghetti a coprire le parti intime. Un’immagine che ha fatto scattare decine di commenti da parte degli utenti: da un lato i soliti fan pronti ad applaudire virtualmente al sex appeal del personaggio tv, che non è nuovo a spogliarsi sui social; dall’altro chi l’ha ritenuta inopportuna. «Sai fare solo quello…», uno dei tanti attacchi in basso al filmato pubblicato su Instagram. Naike Rivelli Instagram sfrenata, solo un piatto di spaghetti a coprire: «Mi ... Leggi su urbanpost Naike Rivelli in cucina senza veli - spaghetti all’italiana per i follower | Video

Naike Rivelli come Diletta Leotta : foto uguale - ma il significato è diverso

Naike Rivelli versione Spider-man - ma ecco l’inconveniente (Di lunedì 4 maggio 2020) Succede un po’ di tutto ai tempi del Coronavirus, anche che, popolare attrice, figlia di Ornella Muti, prenda in giro l’avvio della fase 2 e la graduale riapertura dei ristoranti. Qualche minuto fa sul suo profilo la 45enne ha pubblicato un mini video in cui per qualche istante si vede lei seduta sul tavolo della cucina soltanto in perizoma con undile parti intime. Un’immagine che ha fatto scattare decine di commenti da parte degli utenti: da un lato i soliti fan pronti ad applaudire virtualmente al sex appeal del personaggio tv, che non è nuovo a spogliarsi sui social; dall’altro chi l’ha ritenuta inopportuna. «Sai farequello…», uno dei tanti attacchi in basso al filmato pubblicato suundi: «Mi ...

zazoomblog : Naike Rivelli in cucina senza veli spaghetti all’italiana per i follower Video - #Naike #Rivelli #cucina #senza - zazoomblog : Naike Rivelli come Diletta Leotta: foto uguale ma il significato è diverso - #Naike #Rivelli #Diletta #Leotta:… - redfabiuz : @nonleggerlo ha il filtro Naike Rivelli. - bnotizie : Naike Rivelli principessa su Instagram: ma la gonna... - zazoomnews : Naike Rivelli versione Spider-man ma ecco l’inconveniente - #Naike #Rivelli #versione #Spider-man -