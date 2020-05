Magi | errore Campidoglio su strisce blu a pagamento

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 maggio 2020) Roma – “Oggi, a Roma, nel primo giorno della fase 2 leblu sono tornate adopo due mesi in cui la sosta era stata gratuita per tutti. Undi programmazione delo semplice svista? Cio’ che non si comprende e’ come la sindaca Raggi abbia abolito ilnei mesi lockdown e lo abbia ripristinato ora che bus e metropolitane possono trasportare un quinto dei passeggeri abituali. Nessuno ha intenzione di abolire la sosta a, misura corretta e che incentiva l’utilizzo della mobilita’ pubblica, qui si tratta di avere contezza del periodo che i romani stanno attraversando tra cassa integrazione, perdita del lavoro e chiusure forzate. Sarebbe stato opportuno inoltre, prima di far pagare nuovamente la sosta, assicurarsi che il trasporto pubblico e gli spostamenti di chi si reca al lavoro siano effettivamente ...