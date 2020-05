"Ma chi controlla?". Primo giorno della fase 2 sui mezzi pubblici (Di lunedì 4 maggio 2020) Il sorriso non c’è dietro la mascherina. E dagli occhi traspare una grande paura da contagio. Gli italiani nel giorno del ritorno a una normalità impossibile somigliano a un popolo di reduci che ha sofferto e capisce che la pena, sia pure in altri modi e con altri tempi rispetto ai giorni del lockdown da Coronavirus, non è finita. Questa condizione viaggia sugli autobus tra le persone che chiedono più controlli: “Non tutto può essere lasciato all’autogestione”. Oggi prevale la responsabilità e in tantissimi, per spostarsi, hanno preferito l’automobile. Domani, se dovessero aumentare i passeggeri, chissà. Al netto del fatto che in tutte le città c’è una carenza cronica di mezzi pubblici.Al capolinea del 64, alla stazione Termini, snodo cruciale del sistema Roma, tutti chiedono informazioni ... Leggi su huffingtonpost Trasporti. Regole rigide. Chi controlla?

Napoli - riaprono 13 parchi comunali ma l’accesso sarà controllato

Napoli - l’allarme di de Magistris in vista della Fase 2 : Rischio situazioni incontrollabili (Di lunedì 4 maggio 2020) Il sorriso non c’è dietro la mascherina. E dagli occhi traspare una grande paura da contagio. Gli italiani neldel ritorno a una normalità impossibile somigliano a un popolo di reduci che ha sofferto e capisce che la pena, sia pure in altri modi e con altri tempi rispetto ai giorni del lockdown da Coronavirus, non è finita. Questa condizione viaggia sugli autobus tra le persone che chiedono più controlli: “Non tutto può essere lasciato all’autogestione”. Oggi prevale la responsabilità e in tantissimi, per spostarsi, hanno preferito l’automobile. Domani, se dovessero aumentare i passeggeri, chissà. Al netto del fatto che in tutte le città c’è una carenza cronica di.Al capolinea del 64, alla stazione Termini, snodo cruciale del sistema Roma, tutti chiedono informazioni ...

Corriere : In trenta salgono sul bus a Milano e nonostante i richiami non scendono. Chi controlla? - Corriere : In trenta salgono sul bus a Milano e nonostante i richiami non scendono. Chi controlla? - betagamma12 : @CTag25 Noi non possiamo, e i luoghi in cui riceviamo utenza molto varia non sono facilmente modificabili ..erano g… - Rolfi39 : RT @HuffPostItalia: 'Ma chi controlla?'. Primo giorno della fase 2 sui mezzi pubblici - fabioferrero71 : RT @HuffPostItalia: 'Ma chi controlla?'. Primo giorno della fase 2 sui mezzi pubblici -

Ultime Notizie dalla rete : chi controlla Trasporti. Regole rigide. Chi controlla? ilGiornale.it De Luca alla Rai: "In Campania evitata un'ecatombe! Pronti controlli per chi arriva dal Nord"

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca è intervenuto nella trasmissione "Che tempo che fa" in onda su Rai 2: Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca è intervenuto nella trasmissione "Ch ...

"Ma chi controlla?". Primo giorno della fase 2 sui mezzi pubblici

Il sorriso non c’è dietro la mascherina. E dagli occhi traspare una grande paura da contagio. Gli italiani nel giorno del ritorno a una normalità impossibile somigliano a un popolo di reduci che ha so ...

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca è intervenuto nella trasmissione "Che tempo che fa" in onda su Rai 2: Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca è intervenuto nella trasmissione "Ch ...Il sorriso non c’è dietro la mascherina. E dagli occhi traspare una grande paura da contagio. Gli italiani nel giorno del ritorno a una normalità impossibile somigliano a un popolo di reduci che ha so ...