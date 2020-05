La fine della storia del cadavere carbonizzato sul balcone in via Fani a Roma (Di lunedì 4 maggio 2020) La storia del cadavere carbonizzato ritrovato ieri in via Mario Fani 60 a Roma è cominciata ieri, quando i vicini di casa hanno segnalato il piede di un cadavere che spuntava da una coperta su un balcone. Quando i carabinieri sono arrivati, in casa c’era solo la proprietaria, Maria Carla M. una settantenne con disagi psicologici, i due cani, ma non il compagno,un cittadino sloveno schivo e riservato, Boris Krinic. Oggi il Messaggero racconta la fine della storia: «Era già morto, l’ho solo bruciato – ha confessato la donna in stato confusionale – Aveva un tumore. Ormai proveniva un cattivo odore. Dove lo porterete ora?». Considerati i cumuli di materiali, suppellettili e di immondizia accalcati nell’appartamento ci vorrà del tempo per scoprire come e con che cosa l’anziana abbia appiccato le fiamme. Sembra abbia ... Leggi su nextquotidiano “Solo il 40%”. Il sondaggio di Noto che smonta il pilastro della Fase 2 : rivolta italiana - per Conte è la fine

Asia Valente Instagram a luci rosse : in perizoma con le gambe all’aria sul davanzale della finestra

Con la fine del lockdown torna la criminalità. Gabrielli invia una circolare a prefetti e questori. Disagio sociale e rischio infiltrazioni mafiose preoccupano il capo della Polizia (Di lunedì 4 maggio 2020) Ladelritrovato ieri in via Mario60 aè cominciata ieri, quando i vicini di casa hanno segnalato il piede di unche spuntava da una coperta su un. Quando i carabinieri sono arrivati, in casa c’era solo la proprietaria, Maria Carla M. una settantenne con disagi psicologici, i due cani, ma non il compagno,un cittadino sloveno schivo e riservato, Boris Krinic. Oggi il Messaggero racconta la: «Era già morto, l’ho solo bruciato – ha confessato la donna in stato confusionale – Aveva un tumore. Ormai proveniva un cattivo odore. Dove lo porterete ora?». Considerati i cumuli di materiali, suppellettili e di immondizia accalcati nell’appartamento ci vorrà del tempo per scoprire come e con che cosa l’anziana abbia appiccato le fiamme. Sembra abbia ...

lucianonobili : Ribadisco: il #calcio ha valore sportivo, sociale ed economico. Finanzia lo sport nazionale. Deve essere parte dell… - sole24ore : Le città americane che decisero la riapertura più tardi furono quelle che dopo la fine della pandemia ebbero la mag… - RaiNews : Più della metà degli intervistati, il 57%, dichiara che, anche dopo la fine dell'emergenza, non si muoverà per fare… - AlePassanti : RT @MarcoIaria1: Abbiamo un ministro dello Sport che vagheggia partite in chiaro della A in barba alla legge, che maltratta il calcio (trai… - marielSiviglia : Non esiste una fase 2 Fine pena mai : mettete comodi Ps: in un paese civile avremmo fatto le barricate contro chi,… -

Ultime Notizie dalla rete : fine della Coronavirus, fine della 'zona rossa' di Giove LA NAZIONE TikTok e gli Uffizi: nuova opportunità da sperimentare? Analizziamo e parliamone

Gli Uffizi sono sbarcati su TikTok. La notizia ha fatto velocemente il giro tra gli addetti al settore con pareri contrastanti. C’è chi elegge le Gallerie fiorentine ad apripista nel coinvolgimento de ...

Gli obblighi per studi e imprese: ogni lavoratore sanificherà la sua postazione

Da lunedì a ripartire sono anche professionisti e imprenditori, alle prese in questi giorni con la gestione del rischio e con i protocolli di sicurezza. In molti casi si fa affidamento sul buon senso, ...

Gli Uffizi sono sbarcati su TikTok. La notizia ha fatto velocemente il giro tra gli addetti al settore con pareri contrastanti. C’è chi elegge le Gallerie fiorentine ad apripista nel coinvolgimento de ...Da lunedì a ripartire sono anche professionisti e imprenditori, alle prese in questi giorni con la gestione del rischio e con i protocolli di sicurezza. In molti casi si fa affidamento sul buon senso, ...