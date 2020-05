Il paradiso delle signore | anticipazioni | FEDERICO e ROBERTA | resa dei conti E poi?

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 4 maggio 2020) Con il finale un po’ anticipato (le ragioni le sappiamo) de Il, il pubblico è rimasto un tantino “in astinenza”, nonostante le repliche quotidiane aiutano un minimo a restare emotivamente connessi alla fiction daily di Rai 1. Ovvio però che senza le puntate inedite non è la stessa cosa, dunque l’unica cosa che ora come ora può consolare gli aficionados è avere almeno qualche succoso sler riguardo al prossimo ciclo di episodi.Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE,e trame puntate dall’11 al 15 maggio 2020Il problema è che non è facile al momento fornire: quello che accadrà nelle trame future è allo stato attuale nella fervida mente degli autori, visto che neanche gli attori hanno idea degli sviluppi a lungo termine. Per adesso, insomma, ...