Giuseppe Conte a Le Iene: "Mi taglio i capelli da solo" (video) (Di lunedì 4 maggio 2020) Giuseppe Conte, come fa ad avere i capelli sempre in ordine, se tutti i barbieri e i parrucchieri di Italia sono chiusi da due mesi? È una delle domande che più sta intrigando nelle ultime settimane chi, fortunatamente, non ha altri problemi più gravi a cui pensare. Certo è che risulta non poco curioso il fatto che il premier si mostri sempre impeccabile in ogni occasione pubblica, tra l'indomabile ciuffo del Presidente Mattarella e la ricrescita incalzante dei deputati che sognano una rinfrescata alla tinta.Dopo giorni di indagini, interrogativi e teorie, Giuseppe Conte rivelerà stasera, ai microfoni dell'inviato de Le Iene Filippo Roma, il segreto della sua acconciatura perfetta. "In questi 2 mesi è andato dal barbiere sottobanco? Come fa a tenere i capelli in ordine così da due mesi?", gli ha chiesto la iena, aggiungendo: Qui stiamo ... Leggi su blogo Giuseppe Conte dice che i capelli se li taglia da solo

"Com'è che si dice? Voi che siete del governo...". Strepitoso : Giletti e Briatore ridicolizzano Giuseppe Conte - senza paura

Giuseppe Conte : chi è la moglie del premier. La vita privata (Di lunedì 4 maggio 2020), come fa ad avere isempre in ordine, se tutti i barbieri e i parrucchieri di Italia sono chiusi da due mesi? È una delle domande che più sta intrigando nelle ultime settimane chi, fortunatamente, non ha altri problemi più gravi a cui pensare. Certo è che risulta non poco curioso il fatto che il premier si mostri sempre impeccabile in ogni occasione pubblica, tra l'indomabile ciuffo del Presidente Mattarella e la ricrescita incalzante dei deputati che sognano una rinfrescata alla tinta.Dopo giorni di indagini, interrogativi e teorie,rivelerà stasera, ai microfoni dell'inviato de LeFilippo Roma, il segreto della sua acconciatura perfetta. "In questi 2 mesi è andato dal barbiere sottobanco? Come fa a tenere iin ordine così da due mesi?", gli ha chiesto la iena, aggiungendo: Qui stiamo ...

LegaSalvini : Giuseppe Conte, Pietro Senaldi svela l'obiettivo del premier: “Minaccia una strage a causa del coronavirus per nasc… - LegaSalvini : GIUSEPPE CONTE 'HA DETTO NO'. DAGOSPIA, BOMBA SUL GOVERNO: IL VACCINO ANTI-CORONAVIRUS POTEVA ESSERE ITALIANO IL VA… - SkyTG24 : Coronavirus, Conte: più saremo scrupolosi e prima riavremo libertà - BottenaFratsa : RT @ninfeerosa: #Fase2: Gente assembrata per strada a Milano che balla. Giuseppe Conte: - ilFiliberto : RT @MauroVittorio3: Emmanuel Macron e Giuseppe Conte denunciati per le chiese chiuse: Fase 2, valanga giudiziaria? -