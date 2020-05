Fdi in Regione Lazio: qui per ‘sfrattare’ Zingaretti (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma – Un mandato di sfratto esecutivo a Nicola Zingaretti e alla giunta regionale del Lazio per la questione delle mascherine su cui indaga la Procura di Roma, ma anche per non aver ancora convocato un Consiglio regionale straordinario sulle problematiche relative alla ripresa economica post Covid. Queste le motivazioni che hanno indotto i consiglieri regionali e il gruppo dei parlamentari eletti nel Lazio di Fratelli d’Italia a manifestare, oggi alle 14, davanti alla sede della Giunta regionale del Lazio in via Cristoforo Colombo a Roma. Presenti tra gli altri, i consiglieri regionali Antonello Aurigemma, Chiara Colosimo, Fabrizio Ghera, Massimiliano Maselli, Giancarlo Righini e i parlamentari Paolo Troncassini, Fabio Rampelli, Francesco Lollobrigida e Federico Mollicone. Mascherine tricolore sul volto e finto mandato di sfratto alla mano, consiglieri e parlamentari Fdi ... Leggi su romadailynews Fdi : centri sportivi e palestre - Regione Lazio aiuti titolari

Colosimo (FdI) : “Del caso mascherine in Regione Lazio non se ne parla”

