Fase 2 | Musumeci apre ai rientri in Sicilia scaglionati per necessità

(Di lunedì 4 maggio 2020) Lasi prepara ad accogliere ini rimasti bloccati all’estero e al Nord Italia. Il Presidente della regione Nelloha annunciato che sta per essere approvato un piano per consentire il rientro controllato di numerosini che hanno chiesto l’aiuto della Regione per poter tornare in. Si tratta di casi di estrema necessità ha detto il Governatore che ha chiamato il Ministero dei Trasporti al fine di concordare alcuni. “Abbiamo ricevuto tantissime richieste di cittadinini residenti ine che vogliono rientrare. Stiamo concordando con il ministero dei Trasporti una soluzione che ci consentirà di evitare l’esodo registrato nei primi giorni di marzo, quando trovammo centinaia di asintomatici, e di avere un rientro scaglionato consentito solo per i casi di estrema necessita'”. Lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Fase Musumeci

«Varare con urgenza un Piano regionale per la ricostruzione economica e sociale dell’Isola e per l’efficientamento burocratico. E’ questo l’obiettivo del mio governo per accompagnare la “Fase 2” in Si ..."Deve essere un Piano frutto di concertazione, asciutto, essenziale, attuabile in tempi celeri. Per questo, dopo l'approvazione, ieri all’Ars, della legge di Stabilità, che contiene provvedimenti emer ...