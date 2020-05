Egitto, muore in cella il regista simbolo che aveva girato un video contro Al Sisi (Di lunedì 4 maggio 2020) Il fotografo e regista egiziano Shady Habash è morto venerdì 1 maggio nel carcere di Tora, alla periferia del Cairo: da oltre due anni era in attesa di processo dopo essere stato arrestato per aver diretto il video musicale di una canzone critica nei confronti del presidente Abdel Fatah al Sisi. Le cause della sua morte non sono ancora state rese note. La stessa prigione di Patrick Zaky Il carcere è lo stesso in cui è rinchiuso Patrick Zaky, il ricercatore 28enne dell’università di Bologna arrestato al Cairo a febbraio. La morte del giovane regista fa ancora una volta riflettere sulle condizioni in cui i detenuti vivono all’interno delle carceri egiziane, già normalmente sporche e sovraffolate e in queste settimane rese ancora più pericolose dal dilagare del Coronavirus. In particolare, il complesso carcerario di Tora ... Leggi su tpi Egitto - nel carcere di Zaky muore un regista : Shady Habash era in prigione per un videoclip satirico su al-Sisi

Egitto - muore in prigione per videoclip contro al-Sisi : il regista Shady Habash è l’ultima vittima del carcere dove si trova Patrick Zaki (Di lunedì 4 maggio 2020) Il fotografo eegiziano Shady Habash è morto venerdì 1 maggio nel carcere di Tora, alla periferia del Cairo: da oltre due anni era in attesa di processo dopo essere stato arrestato per aver diretto ilmusicale di una canzone critica nei confronti del presidente Abdel Fatah al. Le cause della sua morte non sono ancora state rese note. La stessa prigione di Patrick Zaky Il carcere è lo stesso in cui è rinchiuso Patrick Zaky, il ricercatore 28enne dell’università di Bologna arrestato al Cairo a febbraio. La morte del giovanefa ancora una volta riflettere sulle condizioni in cui i detenuti vivono all’interno delle carceri egiziane, già normalmente sporche e sovraffolate e in queste settimane rese ancora più pericolose dal dilagare del Coronavirus. In particolare, il complesso carcerario di Tora ...

FicarraePicone : Leggano soprattutto quelli che non festeggiano il 25 aprile. - 6000sardine : “in cella ha gridato tutta la notte per chiedere un medico ma nessuno è intervenuto. Shady Habash è morto a 22 anni… - fattoquotidiano : Egitto, muore in prigione per videoclip contro al-Sisi: il regista Shady Habash è l’ultima vittima del carcere dove… - Paolo_Coletta : Shady Habash aveva 22 anni ed era recluso nello stesso carcere in cui è detenuto il ricercatore Patrick Zaki - UnimondoOrg : RT @RiccardoNoury: Egitto, muore in carcere il regista del video ironico su Al-Sisi. Era nella stessa prigione di Patrick Zaki https://t.co… -