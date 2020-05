Da contadina in Cina a regina di Youtube | la blogger che ha conquistato il web

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 4 maggio 2020) Con il video del 27 aprile sulla semina e la cottura dei piselli, lacinese Li Ziqi ha ragginto il traguardo di 10 milioni di follower su. E così la giovane, diventata famosa con brevi video che registrano il suo stile di vita tradizionale e idilliaco nelle campagne cinesi, ha raggiunto i numeri dei più famosi creatori di contenuti in lingua cinese sulla piattaforma. “È davvero sorprendente. Non mi aspettavo una risposta così ampia”, ha detto Li in un’intervista, osservando che è stata sorpresa dal modo in cui i suoi video abbiano avuto un eco tanto grande. I video di Li susono incentrati sulla sua vita con sua nonna nelle zone rurali della provincia del Sichuan. Nei video, Li, spesso vestita con eleganti abiti tradizionali, si alza all’alba, riposa al tramonto, pianta semi e raccoglie fiori, ...