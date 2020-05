Coronavirus | numeri eccezionali per la Campania

SkyTG24 : #Coronavirus ??? 'Se i numeri dei contagi aumentano, dovremo riapplicare le restrizioni' Gli avvertimenti di Luca… - enricoruggeri : Se qualcuno avesse voglia di togliersi il paraocchi. Polemica sui numeri del Coronavirus, Bonsignore: 'Non ci sono… - NicolaMorra63 : “Conteremo quanti morti sono successi l’anno scorso e quest’anno – afferma il sindaco di #Venezia, #Brugnaro – fare… - Bolpet : RT @pbecchi: Ti credo che a Genova salgono i morti per virus. A Genova si muore solo di coronavirus. Bonsignore: 'Non ci sono più morti per… - SimonettaP62 : RT @pbecchi: Ti credo che a Genova salgono i morti per virus. A Genova si muore solo di coronavirus. Bonsignore: 'Non ci sono più morti per… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus numeri Coronavirus, in calo i positivi (100.179), 174 decessi, dato più basso da un mese e mezzo. Aumentano i guariti (+1.740) Il Sole 24 ORE Coronavirus Sora, nuovo caso positivo. Sale a 42 il numero dei contagi

Sora sale a 42 persone contagiate dall'inizio dell'emergenza. Si aggiunge all'elenco un uomo di anni 70 risultato positivo al coronavirus. "Questo nuovo contagio ci lascia una conclusione: il virus ci ...

Coronavirus, fine del lockdown: quel report che nessuno ha voluto fare

C'è un report che nessuno ha avuto l'idea di commissionare ad una delle task-force al servizio del nostro Governo. Un dossier che dovrebbe portare Conte ed i suoi ministri ad imboccare la strada dei " ...

Sora sale a 42 persone contagiate dall'inizio dell'emergenza. Si aggiunge all'elenco un uomo di anni 70 risultato positivo al coronavirus. "Questo nuovo contagio ci lascia una conclusione: il virus ci ...C'è un report che nessuno ha avuto l'idea di commissionare ad una delle task-force al servizio del nostro Governo. Un dossier che dovrebbe portare Conte ed i suoi ministri ad imboccare la strada dei " ...