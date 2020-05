Coronavirus e Fase 2, Pregliasco: “Siamo in libertà vigilata, ma è certo che per 2 settimane non verremo richiusi” (Di lunedì 4 maggio 2020) “La speranza è che gli italiani continuino a uscire con i ‘piedi di piombo’, in una sorta di libertà vigilata che possa consentire di contenere la diffusione del Coronavirus. Dobbiamo però prepararci al peggio: nuovi casi possono emergere e questo lo dobbiamo tenere a mente come lo scenario più pesante e negativo che si possa avere. Scenario che può però essere un elemento su cui lavorare, per agire al meglio“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano. “Occorreranno almeno 2 settimane per fare un bilancio della Fase 2 in Italia dato che l’incubazione dell’infezione va da 2 a 11 giorni con una media di 5 giorni. Possiamo sapere, dunque, che almeno per 2 settimane non verremo ‘richiusi’. Voglio ricordare a ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus fase due : Bari ripiomba nel traffico - auto in coda sulla tangenziale e sulla statale 100.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fase Coronavirus Fase 2, l’Italia alla prova: oggi in 4 milioni tornano al lavoro Il Messaggero Fase 2, KLM riprende i voli per Milano

Al momento, è un volo giornaliero (KL1629) operato con un aereo Embraer 190; il volo partirà da Amsterdam alle 10:00 e arriverà a T2 a Malpensa alle 11:40. E poi il volo KL1630 partirà di nuovo alle 1 ...

Entrano in vigore i nuovi libretti orari di ATC

La Spezia - Atc La spezia comunica che da domani Lunedì 4 Maggio, entreranno in vigore i nuovi libretti orari, modulati per far fronte alle esigenze della fase 2 dell'Emergenza Coronavirus. Nella home ...

