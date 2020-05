Conte “La ripartenza e’ nelle nostre mani” (Di lunedì 4 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La ripartenza del Paese e’ nelle nostre mani. Tocca a noi decidere se vogliamo che sia risolutiva e definitiva. Se vogliamo evitare dolorosi passi indietro adesso piu’ che mai servono collaborazione, senso di responsabilita’, rispetto delle regole da parte di tutti. Non e’ una fase meno complessa di quella che si sta chiudendo, ma finora la risposta della popolazione e’ stata molto efficace e confido continui ad esserlo”. Cosi’ il premier Giuseppe Conte, in un appello agli italiani dalle pagine del Corriere della Sera. “I cittadini saranno i veri protagonisti della fase 2. Sino ad ora abbiamo ottenuto buoni risultati con le misure restrittive. Adesso pero’ saremo tutti chiamati a un surplus di attenzione. Piu’ che a decreti e a ordinanze dobbiamo puntare ai principi di autotutela e di ... Leggi su ildenaro Conte : “La ripartenza del Paese è nelle nostre mani”

borghi_claudio : Domani riappaiono i giornali e riappare la quotidiana intervista di conte PINOCCHIO che non ce la fa a non mentire… - LegaSalvini : CROLLA LA FIDUCIA NEL GOVERNO: ITALIANI SEMPRE PIÙ DELUSI DA CONTE - fattoquotidiano : GIANFRANCO PASQUINO “È ridicolo accusare Conte di una svolta autoritaria. Ed è folle pensare di sostituirlo durante… - ALisimberti : RT @LaVeritaWeb: La sondaggista Alessandra Ghisleri: «Il premier non ha mantenuto le aspettative che aveva creato, rischia il contraccolpo.… - carmen_distaso : RT @Satiraptus: #Conte conversa con #BilGates, #Salvini con la #DUrso. Non ci vedo nulla di strano. @MassimoSchiavo2 -

