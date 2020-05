Atletica | Antonio La Torre | “È come tornare dopo un infortunio | allenamenti graduali

(Di lunedì 4 maggio 2020) Da oggi gli atleti professionisti e di interesse nazionale possonoad allenarsi in pistaun mese di stop forzato a causa della pandemia. C’è gioia per la possibilità di riprendere gradualmente le redini della propria vita anche se l’assenza di un obiettivo concreto a breve termine (le Olimpiadi sono state rinviate, gli Europei sono stati cancellati) rende tutto più incerto.La, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, ha tracciato un po’ le linee in un’intervista concessa al Corriere dello Sport: “Al termine di due mesi di lockdown èa correreun seriomuscolare: ci vuoletà senza farsi prendere dalla smania altrimenti si rischia di ripiombare a uno stato di inattività fisica, mentre tutti gli altri runner avranno riconquistato ...

