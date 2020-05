3 profezie sulla fine del Covid | che cosa ci aspetta adesso

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 4 maggio 2020) Alessandro Ferro Dando per scontato che ci porteremo dietro il virus almeno per altri 18-24 mesi, il Cidrap dell'Università del Minnesota ha ipotizzato tre diversi scenari evolutivi del-19 Interpelliamo la sfera di cristallo: quando finirà-19? È una domanda che il nostro inconscio, probabilmente, si sarà posto centinaia di volte da quando siamo tutti dentro questa pandemia mondiale. "Ma quando finisce...?" chideremmo volentieri agli esperti del settore, medici e scienziati. Altri due anni diOvviamente, una risposta precisa e scientifica in questo momento non può esserci ma negli Stati Uniti hanno "disegnato" tre scenari possibili per l'evoluzione del virus nei prossimi mesi. Lo ha fatto il Cidrap, il Center for Infectious Disease Research and Policy dell’Università del Minnesota, ritenendo che il ci ...