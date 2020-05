Vincenzo De Luca a Che Tempo Che Fa: "Fazio, non cominci a sfottere con quell'immagine da fratacchione..." (Di domenica 3 maggio 2020) a "Governatore De Luca, lei è immodesto circa il suo aspetto fisico: so che è stato apprezzato anche da Naomi Campbell..." così Fabio Fazio apre il collegamento con il Governatore della Campania Vincenzo De Luca riferendosi, con un sorriso, al fatto che uno dei suoi video è stato condiviso e apprezzato anche dalla modella. Un saluto arrivato al termine di una clip in cui sono stati messi a confronto le dichiarazioni - e le condotte - dei due Governatori ospiti, da una parte De Luca e dall'altra Jole Santelli, a capo della Regione Calabria. Un montato che ha raccolto alcune delle perle di De Luca, dai lanciafiamme alle feste di laurea alle mascherine da Bugs Bunny. A quel punto era chiaro quale fosse il taglio dell'incontro... Vincenzo De Luca a Che Tempo Che Fa: "Fazio, non cominci a sfottere con quell'immagine da fratacchione..." ... Leggi su blogo Che tempo che fa : ospiti Vincenzo De Luca - Cesare Cremonini e il Premio Nobel Denis Mukwege - stasera su Rai2

Vincenzo De Luca - chi è la compagna Marilena Cantisani : età - foto - lavoro

Alessandro Siani a Domenica In l’ammirazione per Vincenzo De Luca e l’ironia sulla sua app (Di domenica 3 maggio 2020) a "Governatore De, lei è immodesto circa il suo aspetto fisico: so che è stato apprezzato anche da Naomi Campbell..." così Fabioapre il collegamento con il Governatore della CampaniaDeriferendosi, con un sorriso, al fatto che uno dei suoi video è stato condiviso e apprezzato anche dalla modella. Un saluto arrivato al termine di una clip in cui sono stati messi a confronto le dichiarazioni - e le condotte - dei due Governatori ospiti, da una parte Dee dall'altra Jole Santelli, a capo della Regione Calabria. Un montato che ha raccolto alcune delle perle di De, dai lanciafiamme alle feste di laurea alle mascherine da Bugs Bunny. A quel punto era chiaro quale fosse il taglio dell'incontro...Dea CheChe Fa: ", nonconda fratacchione..." ...

HuffPostItalia : Vincenzo De Luca: 'Arrestare a vista chi corre senza mascherine tra i bambini' - fanpage : Folla in strada come se nulla fosse. La risposta di Vincenzo De Luca non si fa attendere - LBorghesia : GRANDE BELLEZZA - VINCENZO DE LUCA - cmbabies : RT @GiusCandela: Il Pd da anni cerca un leader, ce l'ha in casa: Vincenzo De Luca. #CTCF - ludovicaromans : Vincenzo De Luca mio unico affetto stabile -