Us Acli di Benevento | donate 200 mascherine agli operatori sanitari

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di venerdì primo maggio l’Unione Sportivadiha iniziato la distribuzione di 200TNT acquistate da donare. Il presidente Alessandro Pepe è stato chiaro sin da subito nell’esortare la propria giunta a fare questo acquisto poichè “gliche operano con le ambulanze ci sono vicini ogni qual volta che facciamo una manifestazione, ed essendo noi uno degli enti di promozione Sportiva che fa più attività di chiunque altro in provincia dici sentiamo in dovere di aiutare i nostri amici delle ambulanze donandogli loro almeno delleTNT. In questo momento tutti si ergono a benefattori dei vari istituti, e dei luoghi di maggiore afflusso e quindi di potenziale contagio, ma nessuno ha inteso ...