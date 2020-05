Striscia la Notizia sulla Botteri | la Hunziker dopo essere stata accusata interviene e

Leggi su baritalianews

(Di domenica 3 maggio 2020) La conduttrice dila, Michellenon ci sta e su Instagram stamattina replica alle tantissime polemiche che l’hanno travolta in seguito al serviziogiornalista. Laha postato il seguente commento alla vicenda: “Ho visto che si è alzato un polverone incredibile su una fake news totale cioè dicono che noi abbiamo offeso pesantemente una giornalista che si chiama Giovanna, cosa assolutamente non vera. Perché noi con ‘’ abbiamo mandato in onda un servizio a favore di questa giornalista, dicendo che tanti media e molti social l’hanno presa in giro per il suo look e invece noi prendiamo atto del fatto che si è fatta un’ottima e una bellissima messa in piega”. La conduttrice conclude affermando che: “Questo non è attaccare una ...