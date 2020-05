Spadafora: «Ripresa Serie A? Per ora non se ne parla proprio» (Di domenica 3 maggio 2020) Le dichiarazioni del ministro dello Sport Spadafora sulla Ripresa degli allenamenti e del campionato di Serie A Vincenzo Spadafora ha pubblicato un messaggio sulla propria pagina Facebook per smentire alcune voci riguardanti un’incombente Ripresa del campionato di Serie A. Il Ministro dello Sport ribadisce così la posizione del Governo: «Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul Calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della Ripresa del Campionato per ora non se ne parla proprio. Ora scusate ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto!». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Ministro Sport Spadafora provoca : "Allenamenti calcio non prima del 18 - della ripresa non se ne parla ed ora torno ad accuparmi di altri sport!"

