Sampdoria, ufficiale: «Via agli allenamenti individuali dal 6 maggio» (Di domenica 3 maggio 2020) Comunicato ufficiale Sampdoria: annunciata la data per la ripresa degli allenamenti individuali dei blucerchiati a Bogliasco Anche la Sampdoria consentirà il rientro al centro sportivo blucerchiato ai membri della prima squadra per la ripresa degli allenamenti individuali facoltativi. Ecco il comunicato del club ligure. «L’U.C. Sampdoria S.p.a. comunica che viste – la direttiva del Ministero dell’Interno n. 15350/117 del 03 maggio 2020; e– l’ordinanza del presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 25/2020 del 03 maggio 2020, a partire dal 6 maggio 2020 sarà consentito ai calciatori della prima squadra solo lo svolgimento facoltativo di attività sportiva individuale presso il centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus Sampdoria/ Ufficiale - guariti Gabbiadini e compagni : tamponi negativi

