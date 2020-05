Michelle Hunziker risponde alle accuse su Giovanna Botteri: «Non è body shaming, era un servizio a suo favore» (Di domenica 3 maggio 2020) «Un polverone su una fake news». Così Michelle Hunziker dal suo profilo Instagram risponde alle polemiche di chi ha accusato Striscia la Notizia di aver fatto body shaming alla giornalista, inviata dalla Cina Giovanna Botteri. Michelle, da sempre schierata dalla parte delle donne, è stata accusata di aver appoggiato un servizio che è in realtà discriminatorio nei confronti di una donna. Da qualche settimana, purtroppo, la Botteri è finita nel vortice di polemiche a causa dei suoi abiti che in diretta sembrano essere sempre simili e per una messa in piega non perfetta nonostante la consapevolezza di andare in onda. La giornalista aveva risposto già in passato, affermando che lavorando in condizioni di crisi, legate al coronavirus, di fretta e in modo frenetico, l’aspetto fisico per lei passava in secondo piano rispetto ... Leggi su newscronaca.myblog Michelle Hunziker contro Giovanna Botteri “Non è bodyshaming”

Striscia la Notizia - Michelle Hunziker fa un appello a Giovanna Botteri. Cosa le dice

