Mes e Recovery Fund, qui ci prendono in giro. Bagnai svela in diretta il suicidio dell'Europa (Di domenica 3 maggio 2020) "In Europa non si vuole fare quello che altri Stati fanno". Alberto Bagnai, in collegamento con Stasera Italia Weekend, indica la grande mancanza di Unione europea e Bce nell'affrontare la drammatica crisi legata al coronavirus. Il Mes e il Recovery Fund non sono la soluzione, spiega l'economista, senatore della Lega e responsabile economico del partito guidato da Matteo Salvini. "Occorre disporre finanziamenti a fondo perduto, non nuovo debito ma moneta che viene data a chi ne ha bisogno, servendosi della Banca centrale europea", spiega Bagnai. "Siamo in un regime a costo legale da alcuni anni, la Bce può farlo. Nessuno si fa del male, il prezzo del petrolio sta scendendo e la disoccupazione aumenterà. Bisogna sapere che il fondo che risolve tutti i problemi (il Recovery Fund, ndr), se anche lo si fa, siccome deve essere garantito dal bilancio europeo ...

