Manuel Bortuzzo compie 21 anni | gli auguri del padre | «Sei unico | per me e per tutti noi»

(Di domenica 3 maggio 2020) Manuel Bortuzzo il 3 maggio 2020 compie 21 anni. E a fargli gli auguri via Facebook è papà Franco. «La vita è un enorme teatro, cambiano le scene, ma i migliori attori rimangono. Oggi sono 21 e stai dimostrando quello che veramente sei: unico per me e per tutti noi. Auguri!», scrive l’uomo come dedica al figlio nuotatore che aveva coronato il sogno di allenarsi con i campioni e di puntare come loro alle Olimpiadi.