“Inadeguato per la fase 3” Conte | c' è la data di scadenza | Dagospia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 maggio 2020) A fine mese Giuseppeannuncerà l'assenso al Mes senza condizionalità per le spese sanitarie e un accordo politico sui Recovery Fund, dopodiché verrà rimandato a settembre e quindi bocciato. Lo scrive, secondo cui; opinione diffusa nei palazzi della politica - Quirinale compreso - che l'attuale governo sia del tutto inadeguato a gestire la3, quella della ricostruzione. Se da una parte il potere disi sta indebolendo, dall'altra tutti lo appoggiano: il motivo risiede nella2, che; piena di insidie, talmente pericolosa che; meglio farla gestire all'avvocato del popolo, che appare ormai già compromesso. Intanto le forze politiche lavorano ad un nuovo esecutivo con un premier esperto e una squadra di ministri competente, capace di gestire gli aiuti europei per la ricostruzione. Proprio la missione in ...