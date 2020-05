(Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – ‘L’emergenza sanitaria sta determinando, per effetto del crollo degli investimenti pubblicitari delle imprese, un pesante aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali ‘giornali quotidiani e periodici ed emittenti radiotelevisive locali’ che pure stanno svolgendo un indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell’ambito dell’emergenza in atto. Si rischia di restringere il panorama editoriale nazionale a causa della crisi”. Lo sottolinea Federico, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura della Camera e componente della commissione Vigilanza Rai, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa. “La libertà di stampa e il pluralismo dell’informazione -aggiunge- possono ...

TV7Benevento : Giornalisti: Mollicone (Fdi), 'sostenere in ogni modo buona informazione'... - giornalorg : -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalisti Mollicone

Metro

"Proprio mentre molti governi arrestano arbitrariamente giornalisti in cerca della verità oltre la propaganda, come in Cina, dobbiamo essere in prima linea -conclude Mollicone- per il sostegno alla ...05:25 Maestri, a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 No peace without justice 06:30 Primepagine a cura di Enrico Rufi 07:00 A che punto è ...