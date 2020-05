Giorgia Speciale, vela: “Un anno in più potrebbe aiutarmi in ottica Tokyo. Per Parigi 2024 dovrò adattarmi al Foil” (Di domenica 3 maggio 2020) 7 titoli mondiali, 7 europei ed una sensazionale medaglia d’oro agli YOG (Giochi Olimpici Giovanili) di Buenos Aires 2018. Il palmares giovanile di Giorgia Speciale è impressionante, inoltre la grande promessa del windsurf azzurro si è già affacciata alla categoria senior a partire dalla scorsa stagione portando a casa il titolo italiano assoluto ed un brillante sesto posto al Campionato Mondiale casalingo di Torbole, sul Lago di Garda. La ventenne anconetana, reduce da un undicesimo posto ottenuto nell’ultima rassegna iridata disputata a febbraio in Australia, è in piena corsa per essere selezionata dallo staff azzurro per i Giochi Olimpici di Tokyo dell’anno prossimo. La talentuosa marchigiana classe 2000, in ballottaggio con Marta Maggetti e Veronica Fanciulli per rappresentare l’Italia (già qualificata) alle Olimpiadi nella ... Leggi su oasport 7 Donne AcCanto a Te - Giorgia la protagonista dello speciale di sabato notte su Rai 3 (Di domenica 3 maggio 2020) 7 titoli mondiali, 7 europei ed una sensazionale medaglia d’oro agli YOG (Giochi Olimpici Giovanili) di Buenos Aires 2018. Il palmares giovanile diè impressionante, inoltre la grande promessa del windsurf azzurro si è già affacciata alla categoria senior a partire dalla scorsa stagione portando a casa il titolo italiano assoluto ed un brillante sesto posto al Campionato Mondiale casalingo di Torbole, sul Lago di Garda. La ventenne anconetana, reduce da un undicesimo posto ottenuto nell’ultima rassegna iridata disputata a febbraio in Australia, è in piena corsa per essere selezionata dallo staff azzurro per i Giochi Olimpici didell’prossimo. La talentuosa marchigiana classe 2000, in ballottaggio con Marta Maggetti e Veronica Fanciulli per rappresentare l’Italia (già qualificata) alle Olimpiadi nella ...

7 titoli mondiali, 7 europei ed una sensazionale medaglia d'oro agli YOG (Giochi Olimpici Giovanili) di Buenos Aires 2018. Il palmares giovanile di Giorgia Speciale è impressionante, inoltre la grande ...

