Giletti | «Scudetto assegnato? Non ne andrei fiero ma chi sta in testa è giusto che vinca»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 maggio 2020) Massimoha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com: queste le parole del presentatore televisivo e tifoso bianconero Massimoha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Queste le parole del presentatore televisivo sul possibilealla Juve. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 E unoa tavolino lo accetterebbe? «Non sarebbe unodi cui andare fieri, ma chi sta inche. La stagione, comunque, deve avere un esito. Anche in funzione delle squadre a cui saranno assegnati i posti UEFA nella prossima stagione». Leggi su Calcionews24.com