Frosinone, Stirpe ribadisce: «Bisogna chiudere i campionati sul campo» (Di domenica 3 maggio 2020) Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha parlato dell’emergenza Coronavirus in relazione al mondo del calcio Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha parlato dell’emergenza Coronavirus legata al mondo del calcio e ai campionati. Ecco le sue parole a Radio Sportiva. Stirpe – «Noi vogliamo chiudere la stagione per evitare che sussistano contenziosi: penso che la soluzione migliore sia chiudere il campionato sul campo quando ci saranno le giuste condizioni di sicurezza. Promozione tramite play off? Il merito sportivo spetta solamente al Benevento quindi se si dovesse optare per i play off dovrebbero comprendere anche la seconda e anche l’Empoli che ambisce a poterli disputare, ma anche per questo è meglio chiudere il campionato sul campo. Bisogna poi evitare che il valore del prodotto calcio si abbassi, non rendendo ... Leggi su calcionews24 Frosinone - Stirpe : «Se saliranno solo le prime due in A non iscriverò il club»

