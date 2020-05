Coronavirus, cittadini e Protezione civile di Bergamo donano pc e tablet a una scuola di Palermo: “Grazie per aiuto durante pandemia” (Di domenica 3 maggio 2020) Palermo chiama e Bergamo risponde. Nei giorni scorsi alla scuola “Giovanni Falcone” del quartiere Zen sono arrivati tablet e pc direttamente dalla città orobica. È bastato un appello lanciato durante la trasmissione Le Iene per avere una risposta concreta. “Abbiamo un debito con Palermo. I nostri concittadini sono stati accuditi e coccolati, ora vogliamo restituire la disponibilità e la solidarietà che abbiamo ricevuto”, ha detto il sindaco della città lombarda Giorgio Gori. Il primo cittadino e l’intera città non hanno scordato la generosità dei palermitani che hanno accolto per quindici giorni 24 turisti bergamaschi costretti alla quarantena all’hotel “Mercure”. Durante quelle due settimane i palermitani e i dipendenti della struttura ricettiva hanno dimostrato vicinanza e umanità ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus. Primo maggio 2020 - migliaia di cittadini manifestano davanti a Montecitorio? No! Video del 2019

Coronavirus - la Regione fa marcia indietro e dispone la ripresa dell’attività di asporto e della mobilità urbana : Fiducia nei cittadini

Pellezzano - due cittadini guariti dal coronavirus (Di domenica 3 maggio 2020) Palermo chiama erisponde. Nei giorni scorsi alla“Giovanni Falcone” del quartiere Zen sono arrivatie pc direttamente dalla città orobica. È bastato un appello lanciato durante la trasmissione Le Iene per avere una risposta concreta. “Abbiamo un debito con Palermo. I nostri consono stati accuditi e coccolati, ora vogliamo restituire la disponibilità e la solidarietà che abbiamo ricevuto”, ha detto il sindaco della città lombarda Giorgio Gori. Il primo cittadino e l’intera città non hanno scordato la generosità dei palermitani che hanno accolto per quindici giorni 24 turisti bergamaschi costretti alla quarantena all’hotel “Mercure”. Durante quelle due settimane i palermitani e i dipendenti della struttura ricettiva hanno dimostrato vicinanza e umanità ...

virginiaraggi : Oltre 18mila cittadini hanno scelto la procedura online per presentare la domanda per il Bonus Affitto, un contribu… - M5S_Camera : Così abbiamo assistito i cittadini durante l’emergenza Coronavirus - NicolaMorra63 : Zaia, governatore del Veneto, manifesta rispetto delle istituzioni e dei ruoli a tutela dei cittadini. E non va all… - sonoclaudio : Se #Google e #Apple diventano il bastione a difesa dei #diritti e della #privacy dei cittadini. Dedicato a tutti co… - AndreaAffinito : RT @Tg1Raiofficial: #coronavirus @GiuseppeConteIT #Fase2 con #regole. Grazie ai cittadini il #Paese resiste al #virus. Da domani non è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cittadini Coronavirus, cittadini e Protezione civile di Bergamo donano pc e tablet a una scuola di Palermo:… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, cittadini e Protezione civile di Bergamo donano pc e tablet a una scuola di Palermo: “Grazie per aiuto durante pandemia”

Il primo cittadino e l’intera città non hanno scordato la generosità dei palermitani che hanno accolto per quindici giorni 24 turisti bergamaschi costretti alla quarantena all’hotel “Mercure”. Durante ...

Coronavirus: Oltre 28mila le vittime. In calo i malati -239 in un giorno. Ancora giù le presenze nelle terapie intensive

Sono salite a 28.710 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 474 in un giorno. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Cala il numero dei malati, anche se il dato di oggi ...

Il primo cittadino e l’intera città non hanno scordato la generosità dei palermitani che hanno accolto per quindici giorni 24 turisti bergamaschi costretti alla quarantena all’hotel “Mercure”. Durante ...Sono salite a 28.710 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 474 in un giorno. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Cala il numero dei malati, anche se il dato di oggi ...