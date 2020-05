Coronavirus, calano i ricoverati, 174 i decessi (Di domenica 3 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il totale delle persone che hanno contratto il virus a oggi e’ 210.717, con un incremento rispetto a ieri di 1.389 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi e’ di 100.179, con una decrescita di 525 assistiti rispetto a ieri.Tra gli attualmente positivi 1.501 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 38 pazienti rispetto a ieri.17.242 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 115 pazienti rispetto a ieri. Lo riferisce la Protezione civile. 81.436 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Rispetto a ieri i deceduti sono 174 e portano il totale a 28.884. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 81.654, con un incremento di 1.740 persone rispetto a ieri.(ITALPRESS). L’articolo Coronavirus, calano i ricoverati, 174 i ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - il bilancio del 3 maggio : in netto calo il numero di morti. Calano ricoverati e le persone in isolamento domiciliare

Coronavirus - calano morti : è il dato più basso da oltre un mese

